154兆円の総取引量をイーサリアムが記録、取引量の増加率はビットコインの約3倍

アメリカ最大の暗号資産取引所「 Coinbase 」が、2021年上半期(1月~6月)の暗号資産レポートを公開しました。そのレポートの中で、暗号資産「 イーサリアム 」の2021年上半期における総取引量が2020年上半期から1461%増加して1.4兆ドル(約154兆円)に達したことが示されています。 H1 2021 in Review - Coinbase https://www.coinbase.com/prime/prime-coinbase-H12021 Ethereum Trading Volume Growth Outpacing Bitcoin in 2021: Report - Decrypt https://decrypt.co/77102/ethereum-trading-volume-growth-outpacing-bitcoin Coinbaseのレポートによると、イーサリアムの総取引量は2021年上半期に前年同期比1461%増の1.4兆ドルを記録したとのこと。このイーサリアムの取引量増加率は、前年同期比489%増の2.1兆ドル(約230兆円)を記録したビットコインの取引量増加率を大きく上回っています。

2021年07月29日 12時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

