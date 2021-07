Qualcommが第3四半期決済を発表、半導体販売の好調で売上高は前年同期比65％増

by Kārlis Dambrāns 現地時間の2021年7月28日、Qualcommが2021年度第3四半期(4月~6月)の決算を発表しました。テクノロジー部門Qualcomm CDMA Technologies(QCT)の携帯電話端末・ RFフロントエンド ・IoT・車載用チップがいずれも増益を見せ、同社の躍進に貢献しています。 Qualcomm Announces Third Quarter Fiscal 2021 Results GAAP Revenues $8.1 billion GAAP EPS $1.77, Non-GAAP EPS $1.92 (PDFファイル) https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_705ed69f692fba1927d38a0af25d6c42/qualcomm/db/773/7018/file/FY+2021+3rd+Quarter+Earnings+Release.pdf Qualcomm Announces Third Quarter Fiscal 2021 Results | Qualcomm https://www.qualcomm.com/news/releases/2021/07/28/qualcomm-announces-third-quarter-fiscal-2021-results Qualcomm (QCOM) earnings Q3 2021 https://www.cnbc.com/2021/07/28/qualcomm-qcom-earnings-q3-2021.html Qualcommが新たに発表した決算報告書によると、GAAPにおける第3四半期の売上高は前年同期比65%増の80.6億ドル(約8850億円)、税金支払前利益は160%増の22.57億ドル(約2480億円)、純利益は140%増の20.27億ドル(約2220億円億円)でした。非GAAPでは、売上高は63%増の48.9億ドル(約5370億円)、税金支払前利益は131%増の11.04億ドル(約1210億円)、純利益は124%増の22億ドル(約2410億円)でした。

2021年07月29日 12時05分00秒 in Posted by log1p_kr

