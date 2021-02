前年比900億円以上の減益を民泊仲介サービス「Airbnb」が報告

Airbnb Fourth Quarter and Full Year 2020 Financial Results https://news.airbnb.com/airbnb-fourth-quarter-and-full-year-2020-financial-results/ Airbnbが公開した決算報告によると、2020年第2四半期(4~6月)の収益は3億3500万ドル(約356億円)で、2019年第4四半期の12億1400万ドル(約1290億円)から72%減少していました。その後、2020年第4四半期には8億5900万ドル(約913億円)の収益を上げ、2019年第4四半期の11億ドル(約1169億円)と比較して22%の減少に抑えることに成功。2020年の総収益は34億ドル(約3613億円)で、2019年の48億ドル(約5100億円)から30%の減益となりました。

2021年02月26日 11時43分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

