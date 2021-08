モバイル決済サービス「Square」がビットコイン関連の減損を49億円計上、一方で収益は約3倍に

Square posts $45 million in bitcoin-related impairments in second quarter https://www.cnbc.com/2021/08/02/square-posts-45-million-in-bitcoin-related-impairments-in-q2.html Square's Cash App Q2 Bitcoin Revenue Rose 200%, Takes $45M Bitcoin Impairment Loss - CoinDesk https://www.coindesk.com/squares-cash-app-q2-bitcoin-revenue-rose-200-45m-bitcoin-impairment-taken Squareは2020年10月、ビットコインへの投資として当時5000万ドル(約53億円)相当だった4709BTCを購入。また2021年2月には1億7000万ドル(約180億円)相当の3318BTCを追加購入し、総資産のおけるビットコンの割合を増やしていました。

2021年08月03日 14時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by logq_fa

