2021年12月02日 11時05分 ネットサービス

TikTokがクリエイターの収益化支援プロジェクト「Creator Next」を発表



中国のByteDanceが開発・運営するショートムービー共有プラットフォームのTikTokがクリエイターの収益化を支援するプロジェクト「Creator Next」を発表しました。これにより、わずかな手数料を負担するだけでフォロワーから支払われたチップを100%受け取れる「Tips」などが新規に実装されます。



Rewarding creators for their creativity on TikTok with Creator Next | TikTok Newsroom

https://newsroom.tiktok.com/en-us/creator-next



Creator Next - Creator Portal | TikTok

https://www.tiktok.com/creators/creator-portal/en-us/getting-paid-to-create/creator-next/



TikTok rolls out Creator Next and expands money-making opportunities for creators - The Verge

https://www.theverge.com/2021/12/1/22811973/tiktok-creator-next-monetization-tips-video-gifts



新たにTikTokが発表したCreator Nextは、プラットフォーム上でコミュニティを発展・成長させるためにクリエイターの収益化を支援するというプロジェクトで、既存の「クリエイターファンド」「クリエイターマーケットプレイス」に対するアクセスを拡大し、新しく「Video Gifts」と「Tips」という機能を導入します。



Video Giftsは既存のライブ配信に対して投げ銭を行う機能である「LIVE Gifting」のように、ムービーに対して投げ銭を行えるという機能。TikTokいわく「心に響くコンテンツを作るのは才能であり、TikTokを特別なものにしてくれているクリエイターが、そのようなコンテンツから収益を得られるようにしたいと考えています」とのことで、Video Gifts機能によって収益を得たクリエイターが高品質なムービーの作成に、より多くの時間をかけられるようになると説明しています。





Tipsは「Tip(チップ)」という名称の通り、クリエイターに直接投げ銭を行えるようにする機能。TikTokによると、クリエイターはわずかな送金手数料の支払いが必要ですが、フォロワーから支払われたチップを100%受け取れるとのことで、支払いはオンライン決済システムのStripeで処理されるそうです。



Creator Next自体の参加要件は以下。なお、クリエイターファンドなど別個に要件が存在する収益化ツールも存在します。



・18歳以上

・地域によって異なる最低フォロワー数を満たしている

・過去30日に1000回以上のムービー再生数を記録している

・過去30日に3回以上投稿を行っている

・アカウントがコミュニティガイドラインを順守している

・アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・スペインに拠点を置いている(カナダ・オーストラリアは発表から数カ月以内に対応予定)