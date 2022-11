2022年11月09日 12時24分 ネットサービス

Zoomがメールとカレンダーの提供を開始



オンライン会議などで重宝されているビデオ通話ツール「Zoom」が、新たにメール機能とカレンダー機能を始めることを発表しました。



New Zoom Mail and Calendar Give Workers a ‘Toggle Tax’ Break - Zoom Blog

https://blog.zoom.us/zoom-mail-calendar/



Zoom is adding email and calendar features to take on other workspace platforms | Engadget

https://www.engadget.com/zoom-email-calendar-meetings-productivity-184822470.html



ZoomメールとZoomカレンダーは、ユーザーが必要なツールに直接アクセスできるようにするための進歩として提供されるもので、これまで以上に、Zoomで効率的な作業ができるようになる見込みです。



Zoomメールのクライアントは一般的なメールサービスとミーティング、電話、ホワイトボード、チャットなどを介して、すべてのコミュニケーションをアプリ単体で行えるように設計されていて、サードパーティー製のメールサービスを利用することも可能です。メールサービスとしてはZoomのアプリとシームレスに統合されており、送受信メッセージはデフォルトでエンドツーエンドで暗号化されています。Zoom ProまたはZoom Unitedでは15GB、Zoom One Business以上では100GBのストレージを利用できます。





Zoomカレンダーのクライアントは、一般的なカレンダーサービスのスケジューラー機能をZoomで利用できるようにするもので、既存のサードパーティー製サービスも利用可能。カレンダーからZoomでの会議や電話の予定を入れることができます。





複数のアプリケーションを使い分けるとき、1週間あたり4時間の「トグル税」を浪費しているとのことで、Zoomは今回の改良により「トグル税」を節減し、ユーザーが自分の仕事により集中できるようになると述べています。