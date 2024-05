2024年05月30日 14時00分 ネットサービス

AppleはAIアプリのデータをブラックボックスのクラウドで処理してApple社員すらデータにアクセスできないようにする予定



近年のAppleは積極的にAIへの投資を行っており、2024年6月11日に開催予定の年次開発者向けイベント・WWDC24で発表されるiOS 18には、さまざまなAI機能が搭載されるとみられています。そんな中で海外メディアのThe Informationが、AppleはAIアプリのデータを仮想ブラックボックスのクラウドで処理する予定であると報じました。



Apple’s Plan to Protect Privacy With AI: Putting Cloud Data in a Black Box — The Information

https://www.theinformation.com/articles/apples-plan-to-protect-privacy-with-ai-putting-cloud-data-in-a-black-box



Apple plots creating AI 'black box' for iCloud

https://appleinsider.com/articles/24/05/29/apples-ai-plans-involves-black-box-for-cloud-data



Apple's artificial intelligence servers will use 'confidential computing' techniques to process user data while maintaining privacy - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/05/29/apple-ai-confidential-computing-ios-18/



AppleはWWDC24で、さまざまなAI機能について発表する予定です。iOS 18ではAIアシスタントのSiriが刷新され、AIを活用したリアルタイム文字起こしや要約機能、AIによる写真のレタッチ、送ったメッセージに基づいて絵文字を生成する機能などが搭載されると報じられています。



AppleがiOS 18でSiriを刷新しAIによるリアルタイム文字起こしと要約機能を追加するとの報道 - GIGAZINE





iPhoneやMacなどのデバイスでアプリのAI機能を実行する際、コンピューティング負荷の低いAI機能の処理はデバイス上で実行され、より多くの処理能力を必要とする機能はクラウドで処理されることになります。



この方式はAIタスクの実行速度を短縮するために有効ですが、データがクラウドで処理されることはプライバシー上の懸念を引き起こします。デバイスのデータがクラウドにアップロードされる以上、データが悪用されたりハッカーによって流出させられたりするリスクが伴うためです。





The Informationによると、Appleは厳格なプライバシー基準を維持しながらクラウドでAIタスクを実行するため、「Apple Chips in Data Centers(ACDC)」というコンセプトを採用しているとのこと。



ACDCの中核になるのが、iPhoneなどに搭載されているセキュリティコプロセッサのSecure Enclaveです。Secure Enclaveはパスワードや暗号化キーを保護し、ハッカーによりハードウェアが侵害された際に機密データへのアクセスを防ぐ役割を持っています。



ACDCではこのSecure Enclaveをアップスケールし、クラウド上のデータを常にプライベートなまま処理する方式が採用されていると報じられています。ハッカーが物理的にクラウドサーバーへアクセスした場合は、依然として潜在的な弱点があるとのことですが、このアプローチはAppleの競合他社が採用するAIアプローチよりもはるかに安全です。ACDCを採用した場合、Appleの従業員すらクラウドのデータにアクセスできないため、政府や法執行機関の要請があってもデータを引き渡すことは困難だとのこと。





The Informationによると、ACDCのプロジェクトは昨今のAIブーム以前から進められていたようで、少なくとも3年前からApple内部で作業が行われていたとのこと。そのため、iOS 18で一部のAI機能を可能にするためにACDCが用いられているのはあくまで短期的な用途であり、ACDCには別の長期的な目標がある可能性も考えられます。



テクノロジー系メディアのApple Insiderは、「ACDCイニシアチブは、将来のデバイス設計という点でAppleにとって有益なものになり得ます。AI機能をクラウドにオフロードすることで、Appleは将来の製品のハードウェア要件を軽減し、ウェアラブルやその他のデバイスを軽量化することができます」と述べました。