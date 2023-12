Androidからメッセージを送ってもiMessageで青い吹き出しになる「Beeper Mini」登場

Beeper Mini brings iMessage to Android - The Verge https://www.theverge.com/2023/12/5/23987817/beeper-mini-imessage-android-reverse-engineer Appleの純正メッセージアプリ「iMessage」は動画や写真が送信でき、既読かどうかもわかります。しかし、これはiMessage同士のやりとりの場合で、Android端末とやりとりをするときはSMS・MMS扱いになるため、ファイル送信や既読確認はできません。

・関連記事

Appleが2024年からRCSを採用すると発表、iPhoneとAndroid間でテキストメッセージでの既読通知や高解像度の写真・動画の送受信などが可能に - GIGAZINE



Androidでも青い吹き出しでiMessage機能が使える「Nothing Chats」がGoogle Playから削除される - GIGAZINE



Appleの「AndroidにはiMessageを提供しない」という決断は間違いだったのか? - GIGAZINE



2023年12月06日 20時35分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.