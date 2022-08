Androidのチャットを謎変換するAppleの「iMessage」をGoogleが痛烈非難

電話番号しか知らない相手に対するメッセージ送信手段としては「 ショートメッセージサービス (SMS)」が広く利用されています。近年はSMSにファイル転送機能や既読通知機能を追加した「 リッチコミュニケーションサービス (RCS)」への対応が進んでいるのですが、Apple純正メッセージアプリ「iMessage」は依然としてRCSに対応しておらず、iMessage以外のシステムと相互通信する際に機能が制限されてしまいます。この状況に一石を投じるべく、GoogleがAppleのRCS非対応を非難するウェブサイトを公開しました。 It’s time for Apple to fix texting. https://www.android.com/get-the-message/ Apple純正メッセージアプリのiMessageはApple独自のシステムで動作しており、iMessage同士のやりとりの際は画像や音声の送信に対応した高機能なチャットアプリとして機能します。しかし、Androidデバイスなどと通信する際は自動的にSMSやMMSでの通信に切り替わり、既読確認やファイル転送が不可能になります。

2022年08月13日 09時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1o_hf

