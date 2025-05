AppleがWWDC25でクロスプラットフォームエンドツーエンド暗号化に対応したRCSを発表する可能性

Appleの年次開発者向け会議である WWDC25 が、間もなく開催予定です。WWDC25では OSデザインの 大幅な改修 や、Apple Intelligenceの改良が期待されていますが、これとは別にクロスプラットフォームでのエンドツーエンド暗号化(E2EE)に対応した RCS を発表する可能性があるとApple関連メディアの 9to5Mac が報じています。 Security Bite: Apple could announce cross-platform E2EE for RCS messaging at WWDC - 9to5Mac https://9to5mac.com/2025/05/30/security-bite-apple-could-announce-cross-platform-e2ee-for-rcs-messaging-at-wwdc/

2025年05月31日 12時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

