走行不能になった鉄道車両のシステムをハックして復旧させたハッカーの記録

2022年の春にポーランドで相次いだ Newag 社製の列車が故障する問題について、原因の究明にあたったハッカーグループ「Dragon Sector」のメンバーであるセルジウシュ・バザンスキー氏が、この問題について振り返っています。 q3k :blobcatcoffee:: "I can finally reveal some rese…" - Warsaw Hackerspace Social Club https://social.hackerspace.pl/@q3k/111528162462505087 O trzech takich, co zhakowali prawdziwy pociąg – a nawet 30 pociągów | Zaufana Trzecia Strona https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/o-trzech-takich-co-zhakowali-prawdziwy-pociag-a-nawet-30-pociagow/ Tajemnicze awarie polskich pociągów. Hakerzy podają przyczyny - Money.pl https://www.money.pl/gospodarka/tajemnicze-awarie-polskich-pociagow-hakerzy-podaja-przyczyny-6970600372091424a.html ポーランドの高速都市鉄道「Koleje Dolnośląskie」では、Newag社製の「 Impuls 」シリーズの45WEという電気・ディーゼルのハイブリッド車両が5両編成で11本導入されています。2022年春、最初に導入された編成が走行距離100万kmを超え、オーバーホールを含む定期メンテナンスが行われることが決まりました。その際、Newag社も参加した入札競争の末、ポーランド鉄道車両サービス(SPS)がメンテナンスを請け負うことが決定しました。 SPSはNewagから提供された約2万ページにも上る関連指示書に従って検査を行いました。しかし、オーバーホール後の列車はなぜか出発できず、サービス技術者らによる検証や調査が行われましたが、状況が好転することはありませんでした。

2023年12月06日 20時00分00秒 in ソフトウェア, 乗り物, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.