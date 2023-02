2023年02月28日 13時00分 乗り物

ローンの支払いが滞ると車自らオーナーの元から逃げ出す機能の特許をフォードが出願



物価の高騰が続き、自動車ローンはオーナーにこれまで以上に重くのしかかる負担となりつつあります。しかし、ローンの未払いが続くと今度は金融機関が頭を悩ませる羽目になってしまうため、そのような事態を避けられるように、自動車メーカーのフォードが支払いの滞った車をよりスムーズに差し押さえるための特許を申請しました。



Systems and Methods to Repossess a Vehicle

(PDFファイル)https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/20230055958



Future Fords Could Repossess Themselves and Drive Away if You Miss Payments

https://www.thedrive.com/news/future-fords-could-repossess-themselves-and-drive-away-if-you-miss-payments



フォードの特許書類は2021年8月にアメリカ特許庁に提出され、2023年2月23日に正式に公開されました。タイトルは「Systems and Methods to Repossess a Vehicle(車両を抵当に入れるシステムと方法)」となっており、そこには車の支払いを何度か滞納している人に支払いを思い出させるための方法がいくつか記されています。



その方法の1つとして記載されたのが「車両を管理するシステムは車両の1つ以上のコンポーネントの機能、エンジンからエアコンに至るまであらゆるものを無効にすることができる」というもの。もう1つが、「自律走行または半自律走行機能を持つ車両の場合、車両を第1の場所からレッカー車が牽引(けんいん)するのに便利な第2の場所に移動させることを可能にする」というものであり、この機能により車両をオーナーの敷地から行政機関の敷地などに自ら移動させることができると記されています。あるいは金融機関が牽引・保管・再販手続きに関するコストが「割高である」と判断する場合、車両は自動で廃車置き場に直行することもできます。





最初から強制執行が行われるわけではなく、システムは正式な差し押さえを開始する前に車両から何度か警告を発します。この警告をオーナーが無視すると、車は差し押さえに先立ち、一部の機能を停止し始める可能性があるとのこと。最初に失われる機能はクルーズコントロールや自動ウィンドウコントロール、自動シートコントロール、インフォテインメントシステムの一部コンポーネント(ラジオ、GPS、音楽再生機能など)といったささやかなものですが、次のレベルはより深刻で、エアコンシステム、リモートキーフォブ、自動ドアロック・アンロックシステムなどが停止されます。これと同時に「オーナーが車内にいる間中、絶え間なく不快な音が鳴り続ける」という機能を発動することも計画されています。



もし車のオーナーがそのすべてに耐え、それでも支払いを行わなかった場合、次は車から締め出されてしまう可能性があります。書類には「システムはドアロック機構を無効にし、それによって車両をロックアウト状態にし、人が車両の中に入るのを防ぐことができる」と記されているため、この機能が発動するとオーナーは物理的に車を操作することができなくなってしまいます。



ただし、週末のみオーナーを閉め出したり、緊急時のみ車両使用を許可したりするなどの例外も考慮されているようです。この特許では「誰かが心臓発作のようなものを起こしている場合は車のロックを解除することができる」と明記されており、車載カメラとニューラルネットワークを使って、緊急事態が正当なものであるかどうかを判断することができるとも記されています。





それでも支払いが行われなかった場合の最終手段として用意されているのが車両の自動脱走機能です。この機能では、車がまず車載センサーで車庫の中に入っているかどうかを検知し、もし外にある場合、オーナーが気づかないうちに車自ら抵当権を行使するか、オーナーとの対立を避けるために近くのどこかにドライブすることができるとのこと。



書類によると、もし車が何らかの形でインターネットに接続されていれば、このシステムは理論的には作動し得るとされています。このシステムはインターネット接続が可能な将来の自動車に搭載される可能性がありますが、フォードが特許を申請したことは必ずしも実際に導入する意図を表しているとはいえないため、実現しない可能性も十分考えられます。