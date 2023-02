2023年02月28日 13時27分 ソフトウェア

GoogleがAndroid・Wear OS向けの9つの新機能を発表



世界最大級の移動体通信展示会「モバイル・ワールド・コングレス」がバルセロナで開催され、GoogleがAndroidとWear OSに向けた9つの新機能を発表しました。



Spring into action with these 9 new features for Android and Wear OS

https://blog.google/products/android/new-android-features-february-2023/





◆1:Google Keepのシングルノートウィジェット

メモアプリ「Google Keep」のシングルノートウィジェットを使うと、ホーム画面からメモを管理したり、ToDoリストをチェックしたりできるようになります。Google Keepからメモに追加されたリマインダーや画像を表示するだけでなく、スマートウォッチと同期するので、予定を逃すことがなくなります。





◆2:Wear OS by Google向けGoogle Keepショートカット

Wear OS by Google搭載のスマートウォッチで、ウォッチフェイスをタップするだけでメモやToDoリストが作れるようになります。





◆3:Googleドライブアプリで開いたPDFファイルにスタイラスなどで注釈を入れられるように

Android向けのGoogleドライブアプリでPDFファイルを開いたときに、スタイラスか指タップで注釈をつけられるようになりました。蛍光ペンツールで重要なテキストにハイライトをつけることもできます。



◆4:Google Meetのノイズキャンセリング対応端末数が増加

最高の状態で会議に参加できるように、より多くのAndroidモバイル端末で、Google Meetでの通話中にノイズキャンセリング機能が提供されるようになりました。



◆5:「Fair Pair」によりBluetoothヘッドホンを1タップでChromebookに接続できるように

「Fair Pair」により、これまで接続したことのないBluetoothヘッドホン・イヤホンであっても、1タップでChromebookと接続できるようになりました。また、すでにヘッドホンをAndroidスマートフォンと接続している場合は、Chromebookも自動的にヘッドホンに接続されるようになります。





◆6:Emoji Kitchenで新たな絵文字の組み合わせが可能に

キーボードアプリ「Gboard」の絵文字組み合わせ機能「Emoji Kitchen」で、新しい絵文字の組み合わせが利用できるようになりました。





◆7:Googleウォレットに新しい決済アニメーションが登場

Googleウォレットを使用したときのアニメーションに、陽気なペンギンなど新しいパターンが加わりました。





◆8:Chromeでレイアウトを維持したままの拡大が可能に

Android版Google Chromeで表示しているコンテンツを、ページレイアウトを維持したまま、最大300%まで拡大することが可能になります。好みのサイズをデフォルトに設定できるため、Chromeを開くたびにサイズ変更する必要はないとのこと。



◆9:Wear OS 3+でウォッチのアクセシビリティ向上のため新サウンドモード&ディスプレイモード追加

Wear OS 3+では、スマートウォッチのアクセシビリティ向上のため、見当識障害を抑えられるモノラルオーディオモードや、見た目の選択肢が広がるグレースケールなどが追加されます。