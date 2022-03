メルセデスの自動運転機能「ドライブパイロット」は動作中の事故でドライバーが法的責任を負う必要なし

・関連記事

NVIDIAが「自動運転レベル3・4」の展開を加速させる新たな技術を発表 - GIGAZINE



運転不要の完全自動運転車を「Cruise」がサンフランシスコで正式運用開始 - GIGAZINE



テスラの自動運転システムは「主張よりもはるかに危険」なことが事故データを正規化することで明らかに - GIGAZINE



Waymoの自動運転タクシーがカラーコーンひとつで走行不能になってしまうムービー - GIGAZINE



完全無人でスイスイ進む「自動運転自転車」が爆誕、Huaweiのエンジニアが開発 - GIGAZINE



2022年03月24日 09時27分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.