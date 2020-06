2020年06月24日 15時15分 乗り物

メルセデス・ベンツとNVIDIAが新たな自動運転システムなどを含むソフト開発での協力を発表



メルセデス・ベンツとNVIDIAが、革新的な車載コンピューティングシステムとAIコンピューティングアーキテクチャ構築に向けた協力関係を結ぶことを発表しました。両社は以前から協業しています。



Mercedes-Benz and NVIDIA to Build Software-Defined Computing Architecture for Automated Driving Across Future Fleet - Daimler Global Media Site

https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Mercedes-Benz-and-NVIDIA-to-Build-Software-Defined-Computing-Architecture-for-Automated-Driving-Across-Future-Fleet.xhtml





Mercedes-Benz and NVIDIA to Build Software-Defined Computing Architecture for Automated Driving Across Future Fleet | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/mercedes-benz-and-nvidia-to-build-software-defined-computing-architecture-for-automated-driving-across-future-fleet?ncid=so-yout-69315



Mercedes-Benz and NVIDIA to Create World’s Most Advanced Cars - YouTube





新たなAIコンピューティングアーキテクチャはメルセデス・ベンツの2024年以降の車種に搭載される見込み。これにより、特定住所から特定住所までの自動運転ができるようになります。また、規定期間中はソフトウェアアップデートによる機能追加などの提供を受けられます。このアップデートはディーラーに行く必要はなく、OTAで提供されます。





提供される自動運転は、運転支援の範疇であるレベル2から緊急時のみドライバーが操作するレベル3が想定されており、自動駐車に関してはすべての対応を車が行うレベル4を実現するとのこと。



ちなみに、メルセデス・ベンツはBMWとの自動運転の共同開発を中止することに「友好的に合意」したところでした。



Mercedes-Benz and BMW end autonomous driving partnership | CarAdvice

https://www.caradvice.com.au/859500/mercedes-benz-bmw-pause-autonomous-partnership/