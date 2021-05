最長24時間無料通話が可能なオンライン会議ツール「Microsoft Teams」個人向け機能をMicrosoftが正式公開

・関連記事

Microsoftがリアルタイム翻訳&文字起こしが可能な会議用スマートスピーカーを発表 - GIGAZINE



オンライン会議ツールのMicrosoft Teamsで自由に背景画像を設定可能に - GIGAZINE



ZoomやMicrosoft Teamsなどビデオ会議ツールの安全性をまとめたレポートをNSAが発表 - GIGAZINE



完全無料&インストール不要でビデオチャットが可能なオープンソースのオンライン会議ツール「Jitsi Meet」レビュー - GIGAZINE



オンライン会議でストレスがたまる5つの原因 - GIGAZINE



ビデオ会議は「戦うか逃げるか反応」を誘発し対面コミュニケーションよりも大きな負担となる - GIGAZINE



2021年05月18日 10時15分00秒 in ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.