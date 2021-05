48Gbps伝送で8K・60Hz映像出力も可能なHDMI 2.1対応の「Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル」レビュー

・関連記事

取り回ししやすい「HDMI 2.1」対応ケーブルはどれなのか一斉比較レビュー - GIGAZINE



HDMI入力×8・HDMI出力×2・USBポート×2の装備で高度な映像配信がバリバリ行える「ATEM Mini Extreme」レビュー - GIGAZINE



USB Type-CをDisplayPortに変換するハブはどのように選べばよいのか? - GIGAZINE



重量わずか1.1kgで240Hz&応答速度3ms&IPSパネルなポータブルゲーミングモニター「ROG Strix XG17」レビュー - GIGAZINE



4K・60fpsのゲーム動画を配信&録画可能なキャプチャーボード「AVerMedia Live Gamer 4K GC573」をPCに組み込んでみた - GIGAZINE

2021年05月18日 10時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.