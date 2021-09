2021年09月14日 11時48分 ソフトウェア

ZoomがFacebookのVRミーティングツールとの統合を発表



ビデオ会議ツールのZoomは2021年9月13日と14日の2日間、ユーザー会議のZoomtopia 2021を開催しています。この中で、ZoomとFacebookの提携が発表されました。これにより、Facebookの提供するバーチャルミーティングルームの中で、Zoomの一部機能が使えるようになります。



Facebook傘下のOculusは、リモートでの共同作業をより円滑に行えるようにするためのバーチャルミーティングルーム「Horizon Workrooms」を発表しています。Horizon Workroomsには誰でも簡単に利用可能なバーチャルホワイトボードがあり、ここに何かしらを書き込むことで、アイデアを共有したりブレインストーミングをしたりすることが可能。ホワイトボードに書き込んだ内容はいつでも画像として出力することができます。現実世界にあるキーボードはHorizon Workrooms上にあるキーボードと連動しており、会議中に手元で作業を行っていることが他ユーザーにも伝わるようになっています。



FacebookとZoomの提携により、Horizon WorkroomsとZoomの統合が発表されました。使い方は簡単で、Horizon Workroomsの中から既存のZoomにアクセスするだけ。これにより、Zoomのホワイトボード機能がHorizon Workroomsで利用可能となります。



実際にHorizon WorkroomsでZoomのホワイトボードを利用する様子は、以下のムービーで確認できます。Horizon WorkroomsからZoomのホワイトボードにアクセス可能になったことで、Horizon Workroomsに入らなくてもZoomのホワイトボード上から他のユーザーと共同作業を行うことが可能となります。





なお、Horizon WorkroomsからZoomのホワイトボードが利用可能となるのは2022年以降で、Oculus Quest 2で利用可能になる予定です。



この他、Zoomは有料アカウント向けに「2022年末までに最大12言語のリアルタイム翻訳機能をサポートする」と発表。一方で、無料アカウント向けには2021年2月までに英語の文字起こし機能をリリースするとしていたのですが、これを2022年末までに延期するとしながら、対応言語を最大30言語にまで拡張すると発表しています。なお、リアルタイム翻訳および文字起こし機能の改善は、Zoomが2021年6月に買収したKitesの保有する機械学習関連技術によるものだそうです。