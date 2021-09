Facebookが独自開発のアプリ圧縮技術「Superpack」を発表

FacebookがAndroid向けアプリの圧縮技術「 Superpack 」を開発したと発表しました。Facebookによれば、FacebookやInstagram、WhatsApp、MessengerなどのAndroidアプリで、Androidのデフォルトの ZIP 圧縮と比較して平均20%以上のサイズダウンに成功したとのことです。 Superpack: Pushing the limits of compression - Facebook Engineering https://engineering.fb.com/2021/09/13/core-data/superpack/ 開発者は毎日大量のコードをチェックして、最終的にスマートフォンにダウンロードされるアプリに追加します。このコードをそのまま追加していくと、アプリのサイズはどんどん大きくなり、最終的にアプリのダウンロードにかかる時間が許容範囲を超えてしまいます。

2021年09月14日 11時30分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

