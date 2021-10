2021年10月08日 11時20分 ネットサービス

FacebookのソーシャルVRサービスが「Horizon Worlds」に改称、クリエイターを支援する11億円のファンドも立ち上げ



FacebookはVRヘッドセット企業のOculusを買収してVR分野に参入しており、2019年にはVRワールドの「Facebook Horizon」を発表しています。2021年10月7日、Facebook Horizonの名称を「Horizon Worlds」に変更して企業名を取り除くことを発表したほか、新たに1000万ドル(約11億円)のファンドを立ち上げてHorizon Worldsのクリエイターを支援する取り組みを表明しました。



Facebookが2019年に発表したFacebook Horizonは、ユーザー自身が陸地やアバターの服、絵画、ムービー、内部でプレイ可能なゲームを作成できるVRワールドです。ユーザーは単に世界中の人々とVR空間上で遊べるだけでなく、VR空間内のクリエイターとして活躍することもできるとのこと。



2020年8月に登録制のベータ版を公開したFacebook Horizonですが、記事作成時点ではオープンベータ版の公開には至っていません。新たにFacebookとOculusは、Facebook Horizonの名称を「Horizon Worlds」に変更し、企業名を取り除いた名称にすることを発表しました。



また、Facebookは「2020年にHorizonの招待制ベータ版をリリースした時、最高クラスのソーシャルワールド構築ツールを使い、クリエイターフレンドリーなスペースをVRで構築し始めました。私たちは過去1年間これらのツールを開発し、クリエイターのフィードバックに基づいて改善してきました。これらの初期のクリエイターは、Horizonプラットフォームでのソーシャル体験を成長させており、私たちは彼らが見せる想像力と創造性に驚いています」と述べています。





Horizon Worldsのベータ版に参加したユーザーが作成したエクスペリエンスの一部は、以下のムービーを見ると確認できます。



Horizon Worlds - YouTube





新たにFacebookは、より多くの人々がHorizon Worldsの構築に協力するのを奨励するため、1000万ドルのクリエイターファンドを立ち上げると発表しました。ファンドの資金は2022年から、以下の複数の方法でクリエイターに分配するとのこと。



◆1:コミュニティコンペティション

Facebookは、Horizon Worlds内で世界を構築するクリエイター向けのコンペティションを開催し、1位~3位の受賞者には最大1万ドル(約110万円)の賞金を提供する予定です。コンテストの詳細については、間もなく発表するとしています。



◆2:クリエイター育成プログラム

Horizon Worlds内で何かを構築したいと考えている多様なバックグラウンドを持つクリエイター向けに、専門的な環境で成功するためのスキルと知識を習得する機会を提供するクリエイター育成プログラム「Creator Accelerator Program」を提供するとのこと。育成プログラムは2022年にスタートするそうで、2021年11月から参加者の募集が始まる予定です。



◆3:開発者のための資金提供

開発者・スタジオ・クリエイターであり、特定のテーマでHorizon Worldsのエクスペリエンスを作成するための資金を欲している場合、Facebookと直接提携して資金提供を受けることも可能だと述べています。





VR関連メディアのUploadVRによると、Facebookは2021年の残りの期間を通じて、Horizon Worldsのテストリリースをさらに多くの人々に拡張する予定だそうです。また、Sharma氏は将来の展望として、ユーザーがHorizon Worlds内でチケット制のイベントを開催したり、デジタル商品やアイテムの取引を行ったり、サブスクリプション制のエクスペリエンスを提供したりすることを期待しているとのこと。



近年のFacebookはVRに注力しており、2021年にはバーチャル会議室の「Horizon Workrooms」のオープンベータ版を公開したほか、人々が仕事や買い物をできる仮想空間「メタバース」の開発に55億円を投資すると発表しています。