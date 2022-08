2022年08月21日 12時48分 ネットサービス

ひどすぎる自撮りへの批判を受けてマーク・ザッカーバーグが新アバターを公開



Meta(旧Facebook)のマーク・ザッカーバーグCEOが先日披露しあまりにも低品質でネガティブキャンペーンではないかとまでいわれた「自撮り」について、「あれは急いで撮影したもので、グラフィックは日々改良されている」として新アバターの画像を公開しました。



Metaは、社名をFacebookからMetaに改めるほど仮想空間「メタバース」に注力しており、これまでに100億ドル(約1兆4000億円)以上を投じています。



先日、MetaのVRプラットフォーム「Horizon Worlds」がアメリカ、カナダ、イギリスに続いてフランス、スペインに拡大されるのに合わせて、マーク・ザッカーバーグCEOはHorizon Worlds内でエッフェル塔とサグラダ・ファミリアとともに写った自撮り写真を公開したのですが、その品質が低いということで、悪い方で話題になりました。



ザッカーバーグCEOは改めて、新たなアバターと古代ローマ風の町並みの画像を公開し、「Horizon Worldsとアバターのグラフィックのメジャーアップデートは近日公開です。Connectでもっとたくさん共有します。今週私が投稿した画像はとてもベーシックなもので、(フランスとスペインでの)ローンチを祝うために急いで撮影したものです。Horizonのグラフィックス機能はヘッドセットにおいてもそれ以上のものが可能で、急速に改善されています」と説明しています。