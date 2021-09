2021年09月28日 11時11分 ネットサービス

Facebookが仮想空間「メタバース」の開発に約55億円を投資すると発表



Facebookは人々が遊んだり、仕事をしたり、買い物したりできる仮想空間「Metaverse(メタバース)」の開発を2021年7月に発表していますが、2021年9月27日付けで「Building the Metaverse Responsibly(責任を持ってメタバースを開発する)」というタイトルの記事を投稿し、メタバース開発のためグローバルな研究およびプログラムパートナーに対して2年間で5000万ドル(約55億円)を投資すると新たに発表しました。



Building the Metaverse Responsibly - About Facebook

Facebook is spending $50 million to ‘responsibly’ build the metaverse - The Verge

Facebookは広告事業を主な収入源としていますが、広告業界のプライバシー強化を受けて今後は収入が減少するとみられています。そんな中、FacebookのVRおよびAR製品担当ヴァイスプレジデントであるアンドリュー・ボスワース氏は2021年7月26日に、「Facebookが新しく開発しようとしている仮想空間『メタバース』を専門とするチームを結成しました」と発表しました。Facebookのマーク・ザッカーバーグCEOによると、メタバースとは「デジタル空間で人々が一緒に過ごせる仮想環境」とのことで、ゲームに留まらず仕事や買い物などに利用されることが想定されています。



Facebookはメタバースが今後10~15年で構築されると見込んでおり、構築のためには以下の4点についてリスクや適切な方法を理解する必要があると述べています。



経済機会:人々に選択肢と競争を提供しデジタル経済を活性化させること。

プライバシー:データ利用を最小限にし、人々に透明性とデータのコントロールを提供する技術の構築。

安全と尊厳:人々にツールを安全に使ってもらい、不快なことが起こった時には助けを呼べる方法。

公平性と包括性:テクノロジーを包括的に、誰でもアクセス可能な形で設計すること。



上記の内容を検討しながら開発を行っていくために、業界パートナー、公民権団体、政府、非営利団体、学術機関と協力する必要があるとのこと。そこでFacebookはXRプログラムおよび研究基金を通して2年間で約55億円を投資すると発表しました。すでに決定している最初のパートナーには、南北アメリカの問題解決にあたる米州機構、アフリカの開発支援団体Africa No Filterや、アフリカで没入型テクノロジーに取り組むElectric SouthとImisi3D、そして仮想および複合現実の分野を駆動する女性を支援するWomen In Immersive Techなどが含まれます。またFacebookは、ソウル大学、香港大学、シンガポール国立大学による研究の促進も行っているとのことです。





FacebookはこれまでもAR・VR分野の研究開発を進めてきました。55億円は多額ではあるものの、Facebookの2021年第2四半期の総収入は291億ドル(約3兆2000億円)であるため、2年間で55億円という額は収入のごく一部と言えます。一方でFacebookは「Instagramは若者のメンタルヘルスに有害だという認識を隠していた」と指摘されており、この件もあってメタバースの開発では「責任あるプラットフォームの開発」を強調しているものとみられています。