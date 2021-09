2021年09月28日 10時50分 ネットサービス

Facebookが「子ども向けInstagram」の開発を凍結



Facebookが「13歳未満の子ども向けInstagram」の開発を凍結すると発表しました。Facebookは「子ども向けに専用プラットフォームを用意することは正しいことだと信じています」と述べ、今回の凍結は保護者や専門家のコンセンサスを得るためだと語っています。



Pausing “Instagram Kids” and Building Parental Supervision Tools

https://about.instagram.com/blog/announcements/pausing-instagram-kids



Facebook is hitting the brakes on Instagram for kids - CNN

https://edition.cnn.com/2021/09/27/tech/instagram-kids/index.html



Facebook puts Instagram for kids on hold after pushback - ABC News

https://abcnews.go.com/Technology/wireStory/instagram-pausing-instagram-kids-eyes-80257066



Facebook suspends plan to launch Instagram Kids app as critics circle | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2021/09/facebook-suspends-plan-to-launch-instagram-kids-app-as-critics-circle/



2021年3月、Facebookは規約上Instagramアカウントを作成できない年齢である13歳未満に対して、独立サービス「Instagram Kids」を検討していると報じられました。しかし、この報道直後から、「FacebookやInstagramは子どものメンタルヘルスに悪影響を与える」という批判が殺到。2021年5月に入ってからはアメリカの超党派の州司法長官がつくるグループ・米国州司法長官会議がInstagram Kidsの開発中止要求を出す事態に至りました。



子ども向けInstagramの開発中止を求める声明をアメリカ各州の司法長官が連名で発表 - GIGAZINE





この問題はその後も延焼を続け、2021年9月にはアメリカ最大の経済紙であるThe Wall Street Jounalが「FacebookはInstagramが10代の若者にとって有害だと認識し続けていた」という記事を掲載。大きな反響を呼びました。



Instagramが10代の若者にとって有害だとFacebookは認識し続けていたことが判明 - GIGAZINE





The Wall Street Jounalの記事に対して、Facebookは2021年9月26日に公式ブログ上で反論を行いましたが、2021年9月30日にはアメリカ上院で「Protecting Kids Online: Facebook, Instagram, and Mental Health Harms(オンラインで子どもを守る:Facebook、Instagram、そしてメンタルヘルスへの害)」と題された聴聞会の中で、Facebookが子どもに対して与える影響や、悪影響を防ぐためにFacebookが実施している取り組みなどに関する話し合いがもたれる予定です。



このような流れを受け、Facebookは2021年9月27日に「Instagram Kidsの開発を凍結する」と発表しました。Facebookは発表の中で改めて13歳未満の子どもたちは規約上禁じられているにもかかわらず年齢を偽ってInstagramのアカウントを作成しているという現況に触れて、「アカウントを所有していない幼い子どもたちの年齢確認をアプリ側で行うよりも、子どもたちのために設計されたバージョンのInstagramへのアクセスを保護者が監督・管理できるようにする方が、保護者にとって良いのだと確信しています」と明言。開発を一時凍結する間に規制当局や政策立案者、保護者の懸念に耳を傾けた上で、これらの人々と協力していく予定だと述べました。



FacebookはInstagram Kidsの開発を凍結している間に、Instagramの13歳以上向けのペアレンタルコントロールの拡充を行う予定だとしています。