2020年09月30日 11時37分 ネットサービス

無料の「Google Meet」が2021年3月31日まで使い放題に



Googleが2020年9月29日に、ビデオ会議ツール「Google Meet」を無料かつ無制限で使用可能な期間を、2021年3月31日まで延長すると発表しました。



Stay connected with Google Meet

https://blog.google/products/meet/stay-connected-meet/



Google extends unlimited Meet calls for Gmail users through March 2021 - Android Authority

https://www.androidauthority.com/google-meet-unlimited-calls-extended-until-march-2021-1163069/



Unlimited Google Meet Calls for Free Users Extended Until March 31 | PCMag

https://www.pcmag.com/news/free-google-meet-plans-limiting-meetings-to-60-minutes-on-sept-30



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるニーズの高まりを受けて、Googleは2020年5月にビデオ会議ツール「Google Meet」を無料化しました。



ビデオ会議ツール「Google Meet」が無料化へ - GIGAZINE





Googleは無料化の発表時に、「無制限で使用が可能なのは2020年9月末まで」としており、当初の予定通り2020年10月からは1度の会議で使えるのは最長60分までに制限されると見込まれていました。



無料版「Google Meet」は9月30日以降に1度の会議時間が60分に制限される - GIGAZINE





Googleでグループプロダクトマネージャーを務めているサミール・プラダン氏は、9月29日に公式ブログを更新し、「我々のコミットメントの証として、Gmailアカウントをお持ちの方は、本日から2021年3月31日まで引き続き無料のMeetを24時間無制限にご利用いただけることとします」と発表しました。



無制限で提供する期間の延長に踏み切った理由について、プラダン氏は「旅行が気軽にできない中、家族の再会、PTAミーティング、ビデオで開催される結婚式などの重要イベントが行われるホリデーシーズンが控えていることを見据えて、Meetで連絡を取り合っている人を引き続き支援したいと考えました」と説明しています。





Google関連のニュースを扱うAndroid Authorityは、プラダン氏の説明について、「要するに、GoogleはCOVID-19の影響が当面は続くと認めているということです。Googleのいうとおり、多くの人々は当面の間、オンラインでイベントに参加したり休日を祝ったりするしかないでしょう」と述べました。



また、テック系メディアのPCMag.comは「Google Meetは、COVID-19の流行によるブームを経験した無料のビデオ会議サービスの1つに過ぎません。競合するビデオ会議ツールのZoomは2020年4月には1日の利用者が3億人に達していますが、Google Meetは1億人です」と指摘し、競争力の維持が無制限期間を延長した理由だとの見解を示しました。



一方、PCMag.comはGoogle Meetを高く評価しており、「我々は以前、人気の会議ツールであるZoom、Microsoft Teams、Google Meetをテストして、どれが優れているかを確認しました。その結果、生産性の高さとGoogleのビジネス向けサービスG Suiteのセキュリティ機能のおかげで、Google Meetが総合優勝を果たしました。ZoomやMicrosoft Teamsに使う価値ないというわけではありませんが、使いたい機能次第ではGoogle Meetを利用する事を推奨します」と述べています。