ポケモンの至極の思い出をBUMPのアカシアで振り返るスペシャルミュージックビデオ「GOTCHA！」が大絶賛される

・関連記事

ポケモンの新作タイトルが続々飛び出した「ポケモン新作発表会 Pokémon Presents」まとめ - GIGAZINE



ポケモン初の5対5のチームバトルゲーム「Pokémon UNITE(ポケモンユナイト)」が発表 - GIGAZINE



批判にさらされるポケモンに感謝を伝えるムーブメントが世界規模で拡大中 - GIGAZINE



ポケモンを積み重ねるだけの無料オンライン対戦ゲーム「ポケモンタワーバトル」はシンプルながらもポケモンの個性が光る中毒性溢れるゲーム - GIGAZINE



「ポケットモンスター ソード・シールド」の「鎧の孤島」でついにお気に入りのポケモンを連れ歩き可能になったと世界中から歓喜の声 - GIGAZINE



ポケモンスナップがNintendo Switchで復活する「New ポケモンスナップ」が登場 - GIGAZINE



ポケモンの等身大ぬいぐるみに彼女を奪われた男性の哀愁溢れる写真がインターネット上で大流行 - GIGAZINE



2020年09月30日 11時43分00秒 in 動画, アニメ, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.