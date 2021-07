2021年07月14日 11時00分 ネットサービス

無料版Google Meetの通話可能時間がついに「1時間」に制限される



Googleが提供するビデオ会議ツール「Google Meet」は、Googleアカウントを持っている人なら誰でも無料で利用可能です。ところが、2021年7月以降は、Google Workspace(旧称 G Suite)の有料サブスクリプションプランに登録していない無料ユーザーの場合は、3人以上でのビデオ通話可能時間が「1時間」に制限されていると報じられています。



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、人々が直接会うのが難しい社会状況になったことを受けて、Googleは2020年5月にビデオ会議ツール「Google Meet」を一般ユーザー向けに無料で提供することにしました。



提供が開始された当初は、無料版でも通話可能時間に制限がなく、最大参加人数が250人から100人に減っているだけでしたが、2020年9月30日以降は1度の会議時間が1時間に制限される予定でした。しかし、Googleは無料通話時間の制限開始を2021年3月31日まで延長することを決定し、さらに6月30日まで再延長を行いました。



6月30日への再延長以降、Googleは何の通知も行わないまま7月に突入していましたが、7月からは当初の予定通りGoogle Meetの通話可能時間が1時間に制限されていることが明らかになりました。



Google Meetのヘルプページで「Meeting length limits(会議時間の制限)」の項目を見ると、無料版のGoogle Meetユーザーが会議をホストする場合、1体1の通話は最大24時間、3人以上の通話は最大1時間に制限されると記されています。通話開始から55分が経過すると通知が表示されるそうで、通話を続けるにはホストがGoogle Workspaceのアカウントを有料版にアップグレードする必要があります。





なお、Google Meetの通話可能時間が1時間に制限されるのは、無料版ユーザーが会議のホストだった場合であり、有料版ユーザーがホストをしていれば最大24時間の通話が可能。また、1時間で通話が終わってしまっても、再び会議のリンクを生成して同じメンバーで会議を行うこともできます。



テクノロジー系メディアのArs Technicaは、「多くの企業はとにかく会議を1時間未満に抑えようとしているため、通話可能時間が40分に制限されたら問題ですが、60分であれば問題ありません」と述べました。





なお、通話可能時間の制限を解除したい場合は、Google Workspaceの有料プランに登録すればOK。記事作成時点では、最も安い「Business Starter」プランの価格は月額680円となっています。



