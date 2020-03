2020年03月04日 11時30分 ソフトウェア

GoogleやMicrosoftが新型コロナウイルスの感染拡大を受け企業向けにリモートワーク用の会議ツールを無償提供



新型コロナウイルスの感染拡大を受け、日本では電通が大規模な在宅勤務を適用して話題となりましたが、海外企業も感染予防のための対策を取っており、Appleは従業員の韓国やイタリアへの渡航を禁止しています。多くの企業や組織がリモートワークを駆使せざるを得なくなっているわけですが、そんなタイミングでGoogleとMicrosoftの2社が、それぞれ企業向けの会議ツールを期間限定で無料公開しています。



Connecting businesses and educators with advanced Hangouts Meet capabilities | Google Cloud Blog

https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus



Microsoft offers Teams chat app free trials amid coronavirus fears - Business Insider

https://www.businessinsider.com/microsoft-teams-coronavirus-free-trial-remote-work-2020-3



Google and Microsoft are giving away enterprise conferencing tools due to coronavirus - The Verge

https://www.theverge.com/2020/3/3/21163744/google-microsoft-free-access-coronavirus-google-hangouts-meet-teams



Googleは「新型コロナウイルスへの対応として、企業や学校とのつながりを維持するための支援」として、リモートワーク用のツールであるビデオ会議ツールのHangouts Meetの高度な機能をG SuiteおよびG Suite for Educationユーザーに対して無償で提供するとしています。





Hangouts Meetで無償提供されることとなる高度な機能は、「最大250人と同時にビデオ会議を行うことが可能な機能」、「最大10万人の視聴者に対して映像を生配信することが可能な機能」、「ビデオ会議内容を記録し、Googleドライブに保存する機能」の3つ。通常、Hangouts Meetの「高度な機能」を利用するには、月額3000円のG Suiteの企業向けプランに加入している必要があります。



なお、Googleのサンダー・ピチャイCEOによると、Hangouts Meetの高度な機能は2020年7月1日までの期間限定でG Suiteユーザーに対して無償提供されるとのことです。



We want to help businesses and schools impacted by COVID-19 stay connected: starting this week, we'll roll out free access to our advanced Hangouts Meet video-conferencing capabilities through July 1, 2020 to all G Suite customers globally. https://t.co/OWWF7s5jjR — Sundar Pichai (@sundarpichai) 2020年3月3日



Googleと同じように、MicrosoftもOffice 365の企業向けプランであるOffice 365 E1の6カ月間無料トライアルを提供しているとBusiness Insiderが報じています。無料トライアルはもともと中国の病院や学校、企業向けに、Microsoftのグループチャットソフトウェア・Microsoft Teamsを迅速に運用できるようにと立ち上げたものだったそうですが、記事作成時点では世界中の企業・団体が同プランの6カ月間無料トライアルを利用可能となっています。ただし、サインアップしようとするとMicrosoftのパートナー企業もしくはMicrosoftのセールスチームのメンバーと協力してセットアップするよう求められるそうです。





さらに、Microsoftは2020年3月10日にMicrosoft Teamsの無料版で、参加できるユーザー数の制限を解除し、ユーザーがビデオ通話やビデオ会議をスケジュールできるようになるよう更新を行うとも発表しているため、企業ユーザーでなくとも無料でMicrosoft Teamsを使ったリモートワークがよりはかどるようになりそうです。