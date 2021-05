Google Workspaceを大幅強化するアップデート「Smart canvas」

2020年に 「G Suite」から改称 したGoogleのソフトウェアスイート「 Google Workspace 」が、アップデート「 Smart canvas 」により、複数人での作業がよりよく進められるようになることが発表されました。 12 Google Workspace updates for better collaboration https://blog.google/products/workspace/google-workspace-features

2021年05月19日 13時15分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logc_nt

