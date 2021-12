図書館から111年間貸し出し中だった本が返却される

アメリカの公立図書館が1910年に貸し出した児童書が、なんと111年ぶりに返却されて話題になっています。 Overdue book returned anonymously to Idaho library 111 years later https://www.nbcnews.com/news/us-news/overdue-book-returned-anonymously-idaho-library-111-years-later-rcna6856

2021年12月02日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

