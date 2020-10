無制限のストレージを利用できたG SuiteのサービスがGoogle Workspaceへの移行で廃止される

・関連記事

Googleが「特定のキーワードで検索したユーザー」の情報を警察に流していたことが判明 - GIGAZINE



Googleが「これから需要の上がる製品」などを教えてくれるインサイトページをGoogle広告に追加 - GIGAZINE



Googleが1000億円以上をニュースメディアに支払うと発表、なぜ危惧されているのか? - GIGAZINE



GoogleがサードパーティーCookie廃止に向けて開発者向けツールのテストを開始 - GIGAZINE

2020年10月14日 19時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.