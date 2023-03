2023年03月10日 11時15分 ソフトウェア

Bingの1日当たりのアクティブユーザー数が1億人を超えたとMicrosoftが発表



Microsoftは検索エンジンのBingとウェブブラウザのEdgeに、OpneAIの大規模言語モデルであるGPTモデルを統合することを2023年2月に発表しました。この発表によって世界中から注目された結果、Bingの1日当たりのアクティブユーザー数が1億人を超えたとMicrosoftが発表しました。



The New Bing and Edge – Progress from Our First Month | Bing Search Blog

https://blogs.bing.com/search/march_2023/The-New-Bing-and-Edge-%E2%80%93-Momentum-from-Our-First-Month/





2023年2月7日、MicrosoftはAIを統合した新しいBingとEdgeをリリースしました。この新しいBingに搭載されているAIは、Bingの検索性能とOpenAIのGPTモデルを組み合わせたAIモデル「Prometheus」で、BingとGPTの能力を活用し、ユーザーのクエリに対して正確で豊富な回答を素早く提供することを目指しています。



MicrosoftがChatGPTのアップグレード版AIを統合した新しい検索エンジンBingとブラウザEdgeを発表 - GIGAZINE





従来の検索エンジンではキーワードを複数入力することで検索結果を絞る必要がありましたが、新しいBingは検索したいことをチャットに投稿するように文章で入力すると、AIがそれに対して人間並みに自然な文章で回答してくれるのが画期的なポイントとなっています。



新しいBingのプレビューには、申請したユーザーがアクセスすることが可能。このプレビューの1日当たりのアクティブユーザーは数百万人おり、その約3分の1が初めてBingを使用するユーザーだとのこと。さらに、Bingのスマートフォンアプリは、1日当たりのアクティブユーザー数が新しいBingのリリースをきっかけに6倍まで増加したそうです。





Microsoftによれば、新しいBingのプレビューが始まってから、セッションごとに平均で約3件のチャットがあり、合計で4500万件以上のチャットが実施されているとのこと。また、チャットセションの約15%はBingを使って新しいコンテンツを生成する人々であり、Microsftは「私たちやBingはウェブ検索をクリエイティブなものに拡張しました」と述べています。



加えて、Microsoftは「ウェブ検索が再発明の時を迎えているという見解を私たちは持っており、新しいBingの魅力は『検索+回答+チャット+創造を1つのエクスペリエンスに統合する』という独自の価値提案を検証するものだと思っています」とコメントしています。





また、新規ユーザーが増加しているだけではなく、多くの人が毎日より多くの検索を行うことで、エンゲージメントも増加しているとのこと。Prometheusモデルの導入によって、ウェブ検索ランキングの関連性が大幅に向上し、Bingの検索品質が史上最高になったとMicrosoftは述べています。



Microsoftは「数年かけて着実に進歩した結果、新しいBingのプレビューユーザーが100万人以上いることもあり、Bingの1日当たりのアクティブユーザー数が1億人を突破したことをお知らせします。 これは驚くほど注目すべき数字ではありますが、依然としてBingが数%のシェアしか持たない小さな存在であることを十分に自覚しています」とコメントしています。