Microsoftが「ユーザー規定のブラウザを使用してリンクを開くようになりました」との声明を出すも実際には以前と変わっていないとの指摘

Microsoft has not stopped forcing Edge on Windows 11 users | Ctrl blog https://www.ctrl.blog/entry/windows-system-components-default-edge.html

・関連記事

MicrosoftのEdgeを使用してChromeをダウンロードすると中止するように促す警告が何回も表示される - GIGAZINE



「Chromeで既定の検索エンジンをMicrosoft Bingに切り替えます。」のポップアップ表示は「意図的ではないので一時停止した」とMicrosoftが発表 - GIGAZINE



Edgeに「Chromeのダウンロードを中止するように必死で促す新機能」が追加、実際の画面はこんな感じ - GIGAZINE



MicrosoftがFirefoxのインストール時に警告を表示、チャットAI「りんな」もEdge引き留め作戦に加わる - GIGAZINE



Windowsが「Chromeで既定の検索エンジンをMicrosoft Bingに切り替えます。」と検索エンジンのBingへの切り替えを推奨するポップアップが勝手に表示される - GIGAZINE

2023年09月12日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.