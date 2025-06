Windowsに「Edgeのアピールを控えめにする」「Windows SearchでBing以外の検索エンジンを選択可能にする」「Microsoft Storeをアンインストール可能にする」などの更新が追加される、EUのデジタルサービス法が理由

・関連記事

MicrosoftのEdgeを使用してChromeをダウンロードすると中止するように促す警告が何回も表示される - GIGAZINE



MicrosoftがFirefoxのインストール時に警告を表示、チャットAI「りんな」もEdge引き留め作戦に加わる - GIGAZINE



EUがApple・Google・Metaらビッグ・テックを規制するために作った「デジタル市場法」や「デジタルサービス法」が「デジタルサービスパッケージ」としてひとまとめにされ正式に承認される - GIGAZINE



ついにMicrosoft Edgeが広告ブロッカー「uBlock Origin」の無効化を開始 - GIGAZINE



MicrosoftがYouTubeなどの動画を吹き替えや字幕でリアルタイム翻訳するEdge向けの新AI機能を公開 - GIGAZINE



2025年06月03日 11時10分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Windows will receive updates such as 'Ma….