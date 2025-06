MetaはAIを活用した広告作成の完全自動化を目指している

Metaが2026年末までにAIを使って広告作成を完全に自動化することを目指していると、アメリカ経済紙のWall Street Journalが報じました。Metaはすでに広告事業にAIを導入していますが、この試みが成功すれば広告事業のタスクほぼすべてをAIに委ねることができるようになります。 Exclusive | Meta Aims to Use AI to Fully Automate Ad Creation - WSJ https://www.wsj.com/tech/ai/meta-aims-to-fully-automate-ad-creation-using-ai-7d82e249 広告事業へのAI導入は、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが以前から掲げていたビジョンの1つです。広告事業はMetaの事業の大部分を占めており、2024年には総収益の97%が広告関連だったとのこと。AIチップやデータセンター、そして最先端のAIモデルのトレーニングへの数十億ドル規模の投資は、広告事業による収益が原資となっています。

2025年06月03日 11時07分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

