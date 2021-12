2021年12月17日 12時00分 ソフトウェア

Windows 11でFirefoxなどブラウザの「Edge回避機能」がついにブロックされる



Windowsでは一部のリンクがデフォルトブラウザの設定にかかわらず、Microsoft製ブラウザ「Microsoft Edge」で起動するよう設定されています。このためEdgeでの起動を回避するためのフリーソフトが開発されたり、FirefoxやBraveといったブラウザがEdge回避機能を実装していましたが、2021年12月のWindows Updateで、これらの機能がブロックされたことが判明しました。



Windowsでは、音声アシスタント・Cortanaが示すリンクや、Windowsの設定やヘルプ画面に記載されている一部のリンクは、既定のブラウザの設定にかかわらず「Microsoft Edge」が起動するようになっています。これはリンクが「microsoft-edge:https://」で始まっていることが理由です。





Microsoft EdgeではなくFirefoxやBraveといった任意のブラウザでリンクを開けるようにするため、2017年にソフトウェアエンジニアのダニエル・アレクサンダーセン氏はフリーソフト「EdgeDeflector」を開発しました。EdgeDeflectorは50万人のユーザーを抱える人気アプリとなっており、のちにFirefoxやBraveもEdgeDeflectorと同様の機能をリリースしたことからも、同機能の需要の大きさが見て取れます。



しかし、11月4日に配信されたWindows 11 Insider Preview Build 22494からは、「microsoft-edge:」を扱うプログラムをEdge以外に設定することができなくなったため、EdgeDeflectorが機能しなくなってしまったとのこと。



そして2021年12月15日に配信されたWindows Updateでは、EdgeDeflectorが公式にブロックされてしまったことが確認されました。12月のアップデートによって、Windows 11だけでなくWindows 10でも上記のブロックが行われたとのこと。また、同様の仕組みを採用していたFirefoxやBraveでも、Edge回避機能が使えなくなっています。



MicrosoftはWindows 11において「エンドツーエンドのカスタマーエクスペリエンス」を重視しており、Firefoxが実装したEdge回避機能について「不適切リダイレクト」だと表現していました。しかし、これに対しFirefoxの開発元であるMozillaは「ユーザーは簡単にデフォルト状態を設定できるようにすべきであり、デフォルトブラウザの選択は尊重されるべきです」と反論しており、メディアからもMicrosoftの行動は「反競争的」だと指摘されていたため、Edge回避機能のブロックは中止になる可能性も期待されていました。



なお、Microsoftが正式にEdge回避機能のブロックを行ったことを受けて、ソフトウェアエンジニアのRobert C. Maehlさんは新たなEdge回避ツール「MSEdgeRedirect」を公開しています。



ただし、Firefox・Brave・EdgeDefelocotと違って、MSEdgeRedirectではソフトウェアをバックグラウンドで走らせる必要があるとのこと。加えて、Microsoftが今後MSEdgeRedirectをブロックする可能性も考えられます。