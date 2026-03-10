2026年03月10日 13時10分 ソフトウェア

著名な人物風に文章を添削してくれるGrammarlyの「専門家レビュー」は実在する人物の名前を平気で無断使用しているという指摘



英文のスペルチェックや文法の校正をしてくれるライティングツール「Grammarly」は2025年8月にライティングを支援する8種のAIエージェントを発表しました。その1つである「専門家レビュー」は、主題に関する専門知識を持つ人物からのフィードバックを受けることができる機能ですが、その「専門家」として実在の人物が無断使用されていることが指摘されています。



Grammarly is using our identities without permission | The Verge

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/890921/grammarly-ai-expert-reviews





Grammarlyが2025年8月に発表した8種のAIエージェントは以下の通り。



・読者反応予測エージェント

想定読者の視点から文章を分析し、「理解しにくい部分」「疑問点」「印象に残るポイント」など、読者がどのように受け取るかを予測したフィードバックを提供。



・評価エージェント

課題の評価基準や講義情報などをもとに、文章の完成度を分析し、提出前に改善点や予想評価を提示。



・引用・参考文献エージェント

文章の内容に関連する信頼できる参考文献や情報源を探し、レポートや論文で必要な引用情報を提示。



・AI文章検出エージェント

文章をスキャンして、AIによって生成されたものか分析するスコアを提供し、AIによって生成された可能性を分析するスコアを提供。



・盗用チェックエージェント

既存の文章との類似性を検出し、盗用や無断引用の可能性を確認。



・校正エージェント

文章の文法、構文、言い回しをチェックし、より読みやすく自然な文章になるよう修正提案を行うライティングパートナーとして機能。



・言い換えエージェント

文章の意味を保ったまま、よりクリエイティブ・専門的・簡潔など目的に合わせた表現へ書き換えるほか、文章のトーンやスタイルの調整にも使用可能。



・専門家レビューエージェント

特定分野の専門家の視点を模したフィードバックを提供し、文章の論理性や説得力を強化するためのアドバイスを提示。



8種のエージェントのうち、特に注目を集めているのが「専門家レビュー」です。Grammarlyの専門家レビューガイドによると、150 語以上の文章を入力して「Expert Review」をクリックすると、エージェントが文章全体をスキャンして主題や執筆スタイルを理解した上で、文章のトピックに関連する専門家の意見がフィードバックとして表示されるとのこと。





ガイドで示されている以下の例では、作家兼編集者のウィリアム・ジンサー氏や作家のスティーブン・キング氏といった専門家の名前が並んでおり、ユーザーは「どの専門家からフィードバックを受けたいか」を選択します。なお、Grammarlyは「専門家への言及は情報提供のみを目的としており、Grammarlyとの提携やそれらの個人または団体による承認を示すものではありません」と注意表記しており、専門家レビューで表示される専門家は「まるでその人物のレビューかのようなフィードバック」というものになっています。





Grammarlyの専門家レビューについて、イェール大学の歴史学者で博士研究員のC・E・オービン氏は「これらは専門家によるレビューではありません。なぜなら、作成に『専門家』が関与していないからです。このシステムは、多くの人文科学者がAIとその根本的に非倫理的な方法での絶え間ない使用に対して抱く根深い不信感を裏付けるようです」と批判しています。



ウェブメディアのThe Vergeによると、The Vergeの元編集者や元ライターといった人物や、The New York TimesやWired、PC Gamerなどさまざまなウェブメディアの編集者・ライターの名前も「専門家」として表示されたとのこと。さらに、専門家レビューではその人物がどのような作品や文章を書いたかというソースも表示されますが、その人物とは無関係のリンクに誘導するケースも確認されたそうです。



The Vergeは実際に表示された自社の編集者のアドバイスを参照した上で、実際にその人物のクセや好むスタイルとは異なっていたと述べた上で、「AIは確かに膨大な量の文章を取り込み、それを模倣することを学習できるかもしれません。しかし、たとえボットが特定の専門家を模倣しようとしても、その人が公開した文章だけに基づいて、その人と同じように編集する方法をAIに教えることはできません」と指摘しました。

