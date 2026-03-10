2026年03月10日 12時10分 メモ

2000年以上前に鋳造された「古代の硬貨」が現代のバス運賃の支払いに使われていた



募金箱の中身や現金決済がメインの即売会の売上などをチェックしていると、まれに「なんでこんなものが？」と思うような外国の貨幣が紛れ込んでいることがあります。1950年代のイギリスでバス運賃の支払いに使われた謎の硬貨が、数十年の時を経て「2000年以上前のフェニキア人がスペインの都市で鋳造した古代の貨幣」だったことが明らかになりました。



Fare to say ancient coin has travelled through time

https://news.leeds.gov.uk/news/fare-to-say-ancient-coin-has-travelled-through-time





2,000-year-old Phoenician coin was used as bus fare in England, but 'how it got there will always be a mystery' | Live Science

https://www.livescience.com/archaeology/2-000-year-old-phoenician-coin-was-used-as-bus-fare-in-england-but-how-it-got-there-will-always-be-a-mystery



1950年代にイングランドのリーズ市交通局で出納課長を務めていたジェームズ・エドワーズ氏は、定期的にバスや路面電車の運転手から運賃を回収し、集計する仕事を行っていました。その際、売上として集計できない不適格な硬貨や偽造硬貨、外国の硬貨などを見つけると取り除いて、時々孫のピーター氏に分け与えていたとのこと。



記事作成時点で77歳のピーター氏は当時を振り返り、「祖父はイギリス製でない硬貨に出くわすと取り除いて、私が家に行った時にそのうち数枚を渡してくれたのです。当時はまだ戦後間もなかったので、兵士たちは派遣先の国から硬貨を持ち帰ったのだと思います。私たちは2人とも硬貨収集家ではありませんでしたが、その由来や絵柄に魅了されました。私にとっては宝物でした」と語っています。





それから数十年が経ち、ピーター氏は長らく由来がわからなかった1枚の奇妙な硬貨に魅了されて、その起源を解明しようと思い立ちました。熱心な調査の結果、硬貨は2000年以上前に地中海西部に勢力を広げたカルタゴの1都市・ガディル(今のカディス)で鋳造されたものであることが判明しました。





