xAIがコーディングエージェントCLIツール「Grok Build」のベータ版をリリース
AI開発企業のXAIがコーディングエージェントCLI(コマンドラインインターフェイス)ツール「Grok Build」の初期ベータ版を日本時間の2026年5月15日にリリースしました。
Grok Build Beta | xAI
https://x.ai/cli
An early beta of Grok Build, an agentic CLI for coding, building apps, and automating workflows is now available for SuperGrok Heavy subscribers.— xAI (@xai) May 14, 2026
Through this early beta, we will improve the model and product based on your feedback.
Try it at https://t.co/bpTHpjivWD pic.twitter.com/Rlg4qMLkrv
Grok BuildはCodex CLIやClaude Codeに似た機能を備えたCLIツールです。ユーザーはターミナルエミュレーターでGrok Buildを実行してAIにコーディングタスクを指示することができます。
コーディングタスクを中断して指示内容を吟味できる「Plan」モードも搭載。
ターミナル内でGrokに質問することもできます。
さらに、SkillsやMCPサーバーによる機能拡張にも対応しています。
Grok Buildは初期ベータ版の段階で、月額300ドルの有料プランである「SuperGrok Heavy」の加入者向けに公開されています。
Grok Buildのドキュメントは以下のリンク先で公開されています。
Getting Started | xAI Docs
https://docs.x.ai/build/overview
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in AI, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article xAI releases beta version of its coding ….