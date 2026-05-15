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xAIがコーディングエージェントCLIツール「Grok Build」のベータ版をリリース


AI開発企業のXAIがコーディングエージェントCLI(コマンドラインインターフェイス)ツール「Grok Build」の初期ベータ版を日本時間の2026年5月15日にリリースしました。

Grok Build Beta | xAI
https://x.ai/cli


Grok BuildはCodex CLIやClaude Codeに似た機能を備えたCLIツールです。ユーザーはターミナルエミュレーターでGrok Buildを実行してAIにコーディングタスクを指示することができます。


コーディングタスクを中断して指示内容を吟味できる「Plan」モードも搭載。


ターミナル内でGrokに質問することもできます。


さらに、SkillsやMCPサーバーによる機能拡張にも対応しています。


Grok Buildは初期ベータ版の段階で、月額300ドルの有料プランである「SuperGrok Heavy」の加入者向けに公開されています。


Grok Buildのドキュメントは以下のリンク先で公開されています。

Getting Started | xAI Docs
https://docs.x.ai/build/overview

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in AI, Posted by log1o_hf

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