2026年04月24日 11時23分 AI

OpenAIが「GPT-5.5」をリリース、Claude Opus 4.7を上回る性能



OpenAIが「GPT-5.5」を2026年4月23日に発表しました。GPT-5.5はGPT-5.4と同等の処理速度ではるかに高い性能を発揮するとアピールされており、各種ベンチマークではClaude Opus 4.7を上回るスコアを記録しています。



Introducing GPT-5.5 | OpenAI

https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/



GPT-5.5はChatGPT内で「GPT-5.5 Thinking」と「GPT-5.5 Pro」として提供されています。GPT-5.5 Thinkingはエージェント性能や知識性能などを測定するベンチマークでClaude Opus 4.7やGemini 3.1 Proを超える成績を記録しており、GPT-5.5 Proは複雑なタスクでGPT-5.5 Thinkingより高い性能を発揮します。





以下のグラフは第三者機関のArtificial Analysisが実施した「GPT-5.5」「GPT-5.4」「Claude Opus 4.7」「Claude Opus 4.6」「Gemini 3.1 Pro Preview」の性能試験の結果で、横軸が出力トークン数、縦軸がインテリジェンス性能を示しています。グラフを見ると、GPT-5.5の出力トークン当たりの処理性能の高さが分かります。





Artificial Analysisの公式サイトにもGPT-5.5のテスト結果が掲載されています。インテリジェンス性能ではClaude Opus 4.7やGemini 3.1 Pro Previewを上回り1位となっています。





コーディング性能も1位。





エージェント性能も1位でした。





AIの知能を測定するARC-AGI-2の結果が以下。横軸がコスト、縦軸がスコアを示しており、GPT-5.5がClaude Opus 4.7より低いコストで高いスコアを記録したことが分かります。





GPT-5.5はCodexでも使用可能で、コーディングや文書作成やPC自動操作などのタスクを高精度に実行することができます。



With GPT-5.5, Codex now gets more of the job done across the browser, files, docs, and your computer.



We've expanded browser use so Codex can interact with web apps, and test flows, click through pages, capture screenshots, and iterate on what it sees until it completes the… pic.twitter.com/rUguNHIcIB — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) April 23, 2026



「ChatGPT Images 2.0でアセット画像を生成し、GPT-5.5でコーディングしてゲームを作る」ということも可能。以下の投稿にはGPT-5.5とChatGPT Images 2.0を用いて数分で開発したというシューティングゲームのプレイ動画が含まれています。



ChatGPT 5.5 has arrived.



I created a quick video game with it on Codex.



Create an image on ChatGPT Images 2.0, and asked Codex to make a basic funtioning video game referencing it.



This took only a few minutes for it to create! pic.twitter.com/5G3xjkzYWx — Jerrod Lew (@jerrod_lew) April 23, 2026



GPT-5.5は「Plus」「Pro」「Business」「Enterprise」の加入者向けに公開されており、Pro以上のプランではGPT-5.5 Proも使用可能です。APIは近日中に公開される予定です。





また、GPT-5.5の仕様をまとめたシステムカードが以下のリンク先で公開されています。



GPT-5.5 System Card - OpenAI Deployment Safety Hub

https://deploymentsafety.openai.com/gpt-5-5

