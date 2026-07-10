2026年07月10日 11時07分 AI

OpenAIが「GPT-5.6」を正式リリース、第三者テストでClaude Fableを超えるコーディング性能を示す



OpenAIがAIモデル「GPT-5.6」を現地時間の2026年7月9日に正式リリースしました。



GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI

https://openai.com/index/gpt-5-6/



GPT-5.6は2026年6月26日に一部の組織を対象に限定公開されたAIモデルです。GPT-5.6はフラッグシップモデルの「GPT-5.6 Sol」、日常業務向けのバランスモデル「GPT-5.6 Terra」、低価格な「GPT-5.6 Luna」の3種類に分かれており、低価格なGPT-5.6 Lunaでも前世代モデルのGPT-5.5に匹敵する性能を備えていることがアピールされています。今回の正式リリースによって一般ユーザーもGPT-5.6を使えるようになりました。



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第三者機関のArtificial Analysisが実施したテストの結果が以下。AIモデルのインテリジェンス性能を評価するArtificial Analysis Intelligence IndexではGPT-5.6 SolがClaude Fable 5に次ぐ性能と評価されました。





コーディング性能を評価するArtificial Analysis Coding IndexではGPT-5.6 SolとGPT-5.6 TerraがClaude Fable 5に勝利しています。





エージェント性能を評価するArtificial Analysis Agentic IndexではGPT-5.6 SolがClaude Fable 5を上回り、GPT-5.6 TerraもClaude Opus 4.8を超える性能と評価されました。





各種AIモデルのコストパフォーマンスを示したグラフが以下。横軸がタスク当たりのコストで、縦軸がインテリジェンス性能です。GPT-5.6シリーズは同等コストのモデルと比べて高い性能を示しています。





OpenAIはベンチマーク結果だけでなく実際の成果物の品質もアピールしています。参考ファイル(上)を元にGPT-5.5(左下)とGPT-5.6(右下)にグラフを生成させた例が以下。GPT-5.6は参考ファイルの配色やラベルの位置を保ったまま新たなグラフを作成できています。





OpenAIのCodex開発チームの一員であるDerrick Choi氏はGPT-5.6 Solで作成したウェブサイトの例をXに投稿しています。以下の投稿にはGPT-5.6 Solで作成した「Appleのハードウェアを解説するサイト」を示す動画が埋め込まれています。



#4. I used to be an engineer at Apple, so I asked Codex to build an interactive guide to Apple hardware design.



Has scroll-linked scans, draggable cutaways, sourced chapters, and a map tracing the evolution of Apple’s circuit boards. pic.twitter.com/Z8xmsZoJB3 — Derrick Choi (@derrickcchoi) July 9, 2026



また、OpenAIはGPT-5.6を実世界のタスクで活用する例として、北海道で農業を営むとみやす氏がCodexを農業に活用している様子を投稿しています。



Meet Hiroki (@tomiyasu16).



A broccoli farmer running his farm with GPT-5.6. pic.twitter.com/5eXTC3WKfi — OpenAI (@OpenAI) July 9, 2026



GPT-5.6はChatGPTとCodexで提供されるほか、API経由でも利用可能です。ChatGPTの場合、Plus・Pro・Business・EnterpriseのユーザーはGPT-5.6 Solのmedium設定とhigher設定を利用可能で、ProとEnterpriseのユーザーは最高性能を発揮するGPT-5.6 Sol Proを実行できます。





ChatGPT WorkとCodexではFreeとGoのユーザーに対してGPT-5.6 Terraが提供され、Plus・Pro・Business・EnterpriseのユーザーはGPT-5.6 Sol・GPT-5.6 Terra・GPT-5.6 Lunaからモデルを選択することができます。



APIの100万トークン当たりの価格は以下の通りです。



入力 出力 GPT-5.6 Sol 5ドル(約809円) 30ドル(約4853円) GPT-5.6 Terra 2.50ドル(約404円) 15ドル(約2427円) GPT-5.6 Luna 1ドル(約162円) 6ドル(約971円)



APIのドキュメントは以下のリンク先で確認できます。



Model guidance | OpenAI API

https://developers.openai.com/api/docs/guides/latest-model



また、GPT-5.6の仕様をまとめたシステムカードが以下のリンク先で公開されています。



GPT-5.6 System Card - OpenAI Deployment Safety Hub

https://deploymentsafety.openai.com/gpt-5-6

