2026年07月17日 12時15分 サイエンス

社交不安を抱える人は「歩く人が自分の方に向かってきている」と感じやすいとの研究結果



社交不安障害(social anxiety disorder、SAD)は不安障害の一種であり、他人に注目されたり交流したりすることに強い恐怖や不安を感じます。新たな研究では、社交不安のレベルが高い人は脅威に関連した知覚バイアスを持っており、「周囲の歩行者が自分に向かってきている」と感じやすいことがわかりました。



People are approaching me: biased ensemble perception of biological motion in social anxiety: Cognition and Emotion: Vol 0, No 0 - Get Access

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02699931.2026.2634108



New research reveals how social anxiety alters visual judgments of walking strangers

https://www.psypost.org/how-social-anxiety-warps-our-perception-of-nearing-crowds/



社交不安を抱える人は他者から評価されることに強い恐怖を感じており、社交的な状況において、対人関係上の危険を示唆する可能性がある情報を読み取りやすい傾向があります。これらの人々が読み取りやすい情報には、対面する相手の表情だけでなく遠く離れた人の動作も含む可能性があるとのこと。





過去の研究では、膝・腰・肩といった主要な関節に対応した「動く点」のみで構成されたアニメーションを用いて、社交不安を抱える人の反応が調べられてきました。このアニメーションは視覚的には簡素ですが、人間の脳は点の動きから歩行パターンを瞬時に認識することができます。しかし、これらのアニメーションは2次元的で視覚的な奥行きに欠けていたため、被験者の目には曖昧なものとして映るそうです。



進化心理学のエラーマネジメント理論に基づくと、人間は視覚的に不確実なものに直面した際、「ミスしても支払うコストが最も低い判断」をするように進化してきました。生存という観点からすれば、「敵対的な人物の接近を過剰に警戒する」という判断は、たとえ実際に相手が近づいてこなくても精神的に疲労するだけで済みます。一方、「敵対的な人物の接近を見過ごす」という判断は、ミスした場合に自らの生存を脅かします。



社交不安を抱える人は、このエラーマネジメント理論に基づく安全度の高い判断を、現代でも過剰に適用している可能性があります。しかし、この点を詳しく調査するには、従来のテストで用いられてきた手法の視覚的曖昧さを排除する必要がありました。



今回、韓国・カトリック大学校の心理学者らの研究チームは、歩行する点のアニメーションに陰影と遠近法という3次元的な手がかりを加え、より歩行者をリアルに再現した条件で実験を行いました。





研究チームは147人の大学生を被験者として募集し、広く用いられている心理学的質問票を用いて「社交不安のレベルが高いグループ」と「社交不安のレベルが低いグループ」に分けました。また、社交不安と抑うつはしばしば重複するため、研究チームは抑うつ症状のベースライン値も測定して、結果が社交不安のみによるものであることを確認したとのこと。



最初の実験では、被験者は点で構成された1人の歩行者のアニメーションを視聴しました。歩行者は視聴者に向かって真っすぐ進むか、0度～24度の範囲でズレて進むかのいずれかであり、アニメーションの長さは0.25秒でした。被験者はこのアニメーションを見て、歩行者が自分に向かってくるのか、あるいは安全に通り過ぎるのかを判断しました。





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