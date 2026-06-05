2026年06月05日 18時00分 試食

松屋の「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」試食レビュー、「デミグラスソース」か「うまトマソース」を選べる



松屋の鉄板焼きハンバーグに3種のチーズをタップり詰め込んだ「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」が2026年6月2日に登場しました。ソースは「デミソース」と「うまトマソース」の2種類から選択可能で、どちらもチーズと肉汁が絡み合う至福の味わいに仕上がっているとのこと。どんな味が気になったので、実際に松屋でデミソース版とうまトマソース版を注文して食べてみました。



夏こそ食べたい、熱々濃厚チーズ「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」新発売｜松屋フーズ

https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/whatsnew/menu/152008.html



松屋に到着。





溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグをアピールする垂れ幕が掲げられています。





今回は「溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ」の定食(税込990円)と、「溢れる3種の濃厚チーズINうまトマハンバーグ」の単品(税込990円)を注文しました。





注文から約7分で提供されました。





これが「溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ」です。PR画像だとハンバーグが鉄板にのってソースがジュワジュワ泡立っていたのですが、いつもの松屋の白い皿にのって出てきました。





ハンバーグを箸で切るとチーズがあふれ出てきます。





デミグラスソースとハンバーグで「ザ・ファミレスのハンバーグ」といった感じの味に仕上がっています。チーズの風味やドロッとした食感を楽しめるのもグッド。デミグラスソースは甘口の味付けでソースとチーズの味が目立つ仕上がりです。個人的にはもうちょっと肉の味が分かる味付けにしてほしいところ。





とはいえ甘口のデミグラスソースがたっぷり入っているのはうれいしいポイント。定食を注文するとライスのおかわりができるので、さらに残ったソースにライスをつけて食べるのもオススメです。





「溢れる3種の濃厚チーズINうまトマハンバーグ」は通常のうまトマハンバーグと同じ見た目です。





ハンバーグの中にはチーズがたっぷり。





松屋のうまトマソースは「うま味が強烈でにんにくの味もして、とにかく味が濃い」というのが特徴。そこにチーズが加わることで、ほんの少し味がマイルドになっています。それでもうまトマソースのインパクトが強すぎて、チーズも肉も後ろに隠れています。味が濃くてライスが進むので、お腹がすいているときにはピッタリな一品。一方で、チーズの味はあまり感じられず、通常のうまトマハンバーグとの差が小さいのが気になりました。





ちなみに、松屋の定番メニューである牛めしは冷凍食品にもなっていて、Amazon.co.jpで40食セットを税込8298円で入手できます。



Amazon.co.jp: 【松屋】 牛めしの具 プレミアム仕様 1食 (x40) : 食品・飲料・お酒

