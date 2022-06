50年以上前に人類を初めて月面へ運んだアポロ月着陸船に搭載されていたプロセッサはこんな感じ

アメリカが推進した人類初の月への有人宇宙飛行計画が アポロ計画 です。このアポロ計画の月着陸船に搭載された、通信用のプレモジュレーションプロセッサ(PMP)を入手したとして、コンピューター歴史家のケン・シリッフ氏が画像を公開しています。 Talking with the Moon: Inside Apollo's premodulation processor https://www.righto.com/2022/05/talking-with-moon-inside-apollos.html PMPは、およそ38万kmも離れた月面から宇宙船が地球に通信を行うために、通信音声・データ・映像信号を組み合わせて処理するための装置です。重さは14.5ポンド(約6.6kg)です。普段はケースに入っているそうですが、シリッフ氏は中身を見るためにケースを外したとのこと。

・関連記事

アポロ計画が生み出した「4つの革新的技術」とは? - GIGAZINE



人類初の月面到達まで1万1000時間分のアポロ11号の映像と音声をリアルタイムで配信するサイトが登場 - GIGAZINE



NASAのアポロ計画で行われた「月面の小さな重力でも人は歩けるか」というシミュレーション映像 - GIGAZINE



「月から持ち帰った土」で初めて植物の発芽・生育に成功 - GIGAZINE

2022年06月18日 18時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.