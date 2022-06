正体不明の薬売りがモノノ怪に立ち向かう冒険怪異譚アニメ「モノノ怪」映画化決定で特報映像公開

・関連記事

SFガンアクション漫画「トライガン」が「TRIGUN STAMPEDE」として2023年に新作アニメ化決定 - GIGAZINE



新海誠監督の映画「すずめの戸締まり」ヒロイン鈴芽のビジュアル解禁&2022年11月11日公開決定 - GIGAZINE



「鬼滅の刃」「Fate」のufotableがビジュアルノベル「魔法使いの夜」を劇場アニメ化 - GIGAZINE



ついに公開されるアニメ映画「虐殺器官」の山本プロデューサーにマングローブ倒産騒動のあれこれインタビュー - GIGAZINE



アニメ枠としてノイタミナに続く「+Ultra」を始めるフジテレビの森彬俊プロデューサーにインタビュー - GIGAZINE



2022年06月18日 18時38分00秒 in 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.