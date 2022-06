EcoFlow製ポータブル電源を遠隔監視＆操作できる専用アプリのインストール手順＆接続手順まとめ

ポータブル電源「 RIVER 」シリーズや「 DELTA 」シリーズを展開する EcoFlow は、ポータブル電源を遠隔監視&遠隔操作できる専用アプリを提供しています。アプリを使えばポータブル電源の電力消費量やバッテリー残量を確認したり、電力供給のオン・オフを切り替えたりできるとのことなので、実際にアプリをインストールしてEcoFlow製ポータブル電源と接続する手順や機能を確かめてみました。 EcoFlowアプリについて – EcoFlow Japan https://jp.ecoflow.com/pages/ecoflow-app ◆EcoFlowの専用アプリをインストールする手順 EcoFlowの提供するアプリには iOS版 と Android版 が存在します。今回はiOS版をインストールして、小型軽量なEcoFlow製ポータブル電源「 RIVER Plus 」と接続してみます。 まず、App Soreで「EcoFlow - Power A New World」を検索して「入手」をタップします。

2022年06月18日 12時00分00秒

