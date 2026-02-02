2026年02月02日 10時38分 スマホ

Appleはクラムシェル型の折りたたみ式iPhoneを計画しているとの報道



Apple関連のリーク情報でおなじみのBloombergのマーク・ガーマン記者が、Appleは小型のクラムシェル型(縦型)折りたたみ式iPhoneを計画していると報じました。Appleは記事作成時点で縦型折りたたみ式iPhoneを検討中ですが、実現には程遠いそうです。



Apple’s Record Quarter and AI Changes; MacBook Pro Update; Clamshell iPhone Fold - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-02-01/apple-s-record-quarter-and-ai-changes-macbook-pro-update-clamshell-iphone-fold



Report: Apple 'exploring' clamshell foldable iPhone as potential follow-up model - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/02/01/apple-considering-clamshell-style-foldable-iphone-flip/



A clamshell iPhone could be Apple's second foldable

https://appleinsider.com/articles/26/02/01/clamshell-iphone-could-be-apples-second-foldable



Appleが折りたたみ式のiPhoneを計画していることは長らくウワサされており、Appleは2017年に折りたたみiPhone向けの特許を出願しており、iPhone向けのディスプレイを供給しているSamsung Displayの幹部が「Appleと協力して折りたたみ式ディスプレイを開発中」と語ったこともあります。



そんなAppleは、2台のiPhone Airをくっつけたような見た目の折りたたみiPhoneを計画していることが報じられており、その価格は少なくとも30万円になるとのことです。なお、折りたたみiPhoneの名称は「iPhone Fold」になるとウワサされています。



折りたたみiPhoneはiPhone Airを2台くっつけたような見た目になるとの報道、価格は少なくとも30万円か - GIGAZINE





Appleは横開きのiPhone Foldのあとに、Galaxy Z Flip7のようなクラムシェル型(縦型)の折りたたみiPhoneを検討しているそうです。ガーマン記者は「縦折iPhoneが市場に出る保証は全くありません。それでもAppleは初の折りたたみiPhoneがこのカテゴリに真の需要を生み出すほど成功し、従来のiPhoneと同様に顧客がさまざまな形状やサイズを求めるようになると確信しています」と語り、横開き以外の折りたたみ式iPhoneの需要が存在すると指摘しました。





なお、Appleが縦折iPhoneを計画しており、既にプロトタイプを開発していることは以前にも報じられていました。



また、Appleは縦折iPhoneを開発しているものの、リリース時期についてはまだ未定であることも強調されています。テクノロジーメディア・9to5Macは、「Appleが横開きの折りたたみiPhoneだけでなく、複数の折りたたみiPhoneを開発中であるという可能性は、非常に興味深いところです」と報じました。



Apple関連メディアのAppleinsiderは、「これまでの報道を考慮すると、Appleは既に折りたたみスマートフォンについて調査しており、サンプル製造段階に入っている可能性が高いです。しかし、少なくとも2027年後半までは縦折iPhoneについての真相は不明です。例えAppleが縦型iPhoneを計画していたとしても、実際にリリースされるか否かは2026年9月に発売される横開きのiPhone Foldの反響次第でしょう」と指摘しています。

