2021年07月20日 11時50分 ハードウェア

半導体メーカーのGlobalFoundriesがニューヨーク州に新工場を建設すると発表、世界的な半導体不足に対応



アメリカの大手半導体メーカーであるGlobalFoundriesが現地時間の2021年7月19日、ニューヨーク州マルタにある製造施設の拡張計画を発表しました。新たに発表された計画では、世界的な半導体不足に対応するために既存の主力工場「Fab8」への即時投資を行うことに加え、マルタにおける生産能力を2倍に拡張する新工場の建設も予定されています。



GlobalFoundriesは台湾のTSMCや韓国のSamsungに次ぐ、世界3位の半導体製造ファウンドリです。現地時間の7月19日、GlobalFoundriesのトム・コールフィールドCEOやチャック・シューマー上院議員、ジーナ・ライモンド商務長官らが参加するアメリカの半導体サプライチェーンの課題を議論する会議において、GlobalFoundriesがマルタの半導体製造施設を拡張する計画が発表されました。



GlobalFoundriesは世界的な半導体不足に対処するため、10億ドル(約1100億円)を投資してマルタにある既存の主力工場・Fab8の生産能力を拡張し、速やかに年間15万枚のウェハーを追加生産できるようにするとのこと。その後、Fab8と同じ敷地内に新たな工場を建設し、マルタでの生産能力を2倍に拡張するとしています。生産能力の拡大は、シンガポールの新工場建設やドイツ・ドレスデンの工場に対する投資などを含む拡大計画の一部であり、自動車や5G、IoTといった高成長市場で必要とされる半導体需要の高まりに対応するものだそうです。



また、新たな工場をマルタに作ることで1000人以上のハイテク雇用を創出することに加え、数千人を超える高収入の間接雇用が生まれるともGlobalFoundriesは主張しています。コールフィールドCEOは、「工場の拡張およびマルタでの雇用創出には、先見の明を持つリーダーであるシューマー上院議員やライモンド長官がワシントンで提唱している、力強い官民パートナーシップに基づいた経済モデルと緊密な顧客との協力が必要です」「私たちの業界は、これからの10年間で過去の50年間を超える成長を遂げると予想されています」とコメント。





アメリカでは6月、中国と競争する国内の半導体産業への支援などを含む「対中国競争力強化法案」が可決され、半導体メーカーの増産支援に520億ドル(約5兆7000億円)の補助金を支出することも決定されました。シューマー上院議員によると、今回GlobalFoundriesが発表した生産能力の拡大計画に対しても、米技術革新・競争法案に基づく補助金が充てられるとのこと。「本日の発表はウィン-ウィン-ウィンです。首都圏での仕事の勝利、GlobalFoundriesの勝利、そしてアメリカ政府や自動車メーカー、その他のチップを必要とする重要な産業の勝利です」と、シューマー上院議員は述べました。



GlobalFoundriesは2018年に7nmプロセスでの半導体生産を中止したことで最先端の半導体の開発競争からは脱落したものの、依然として12nmプロセス以上で生産された半導体における需要を維持しています。AMDが展開するサーバー向けCPU「EPYC」シリーズのI/OダイにもGlobalFoundriesの14nmプロセスで製造された半導体が使われており、AMDが2022年~2024年にかけて、1700億円分の半導体をGlobalFoundriesから購入する契約も明らかとなっています。



なお、ウォール・ストリート・ジャーナルは7月に「Intelが300億ドル(約3兆3000億円)以上でGlobalFoundriesを買収することを検討している」と報じましたが、GlobalFoundriesの広報担当者は「Intelとの話し合いは行っていない」と述べたとのことです。



