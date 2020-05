2020年05月11日 10時16分 メモ

トランプ政権がアメリカ国内に工場を建設するためチップメーカーと交渉中、候補はIntelか



トランプ政権がアメリカに新しいチップ製造工場を建設するために、主要なプロセッサメーカーと交渉中であるとウォール・ストリート・ジャーナルが報じています。



Trump and Chip Makers Including Intel Seek Semiconductor Self-Sufficiency - WSJ

https://www.wsj.com/articles/trump-and-chip-makers-including-intel-seek-semiconductor-self-sufficiency-11589103002



Trump and Intel are reportedly pushing for new chip factories in the US - The Verge

https://www.theverge.com/2020/5/10/21253922/trump-intel-tsmc-us-processor-factories



匿名の情報筋によると、トランプ政権が複数のチップメーカーとアメリカ国内に新しいチップ製造拠点を建設するために様々な交渉を行っているとのこと。その中でも「安全なチップ製造工場を建設するための具体的な計画がある」と伝えられているのが、Intelです。





プロセッサメーカーだけでなく多くのアメリカ企業は製造拠点を海外に置いており、トランプ政権では「製造拠点を国内に移すように」と働きかけています。2019年9月にはAppleが「第3世代Mac Proはアメリカ国内で生産する予定」と発表しました。



ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、IntelのほかにもAppleのAシリーズチップの製造を担当するTSMCは、Appleおよびアメリカ政府の関係者とアメリカ国内での工場建設について話し合っているとのこと。中でもIntelは特に積極的にアメリカ政府と協議を続けており、同社でバイスプレジデントを務めるグレッグ・S・スレーター氏は「我々はアメリカ国内での工場建設について非常に真剣に取り組んでいます」と語っています。



新型コロナウイルスの感染拡大により、アメリカ国内では製造拠点を海外に依存することに対する懸念が広まっています。しかし、アメリカ国内に製造工場を移すことは簡単ではありません。10年以上にわたって行われてきた海外の製造拠点への投資により形成された既存のサプライチェーンおよびその効率を、「簡単に崩すことはできない」とThe Verge。



「これらの話し合いが現実のものになったとしても、Appleのチップがすぐにアメリカ国内で製造されるようになるとは期待しないでください」とThe Vergeは記しています。