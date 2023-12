最初に2nm半導体を量産するのはTSMCかSamsungかそれともIntelか？

半導体は微細化を進めるほど処理性能や電力効率が向上するとされています。記事作成時点ではTSMCが3nmプロセスルールの半導体量産化に成功してコンシューマー向け製品に3nmチップが搭載され始めているのですが、すでに半導体生産企業各社は2nmプロセスルールの量産化に向けて研究開発を進めています。そこで、大手半導体生産企業TSMC、Samsung、Intelの微細化の現状や経済紙のFinancial Timesが報じている各社の開発状況についてまとめてみました。 Semiconductor giants race to make next generation of cutting-edge chips https://www.ft.com/content/e9be182f-ec9e-4426-9cd2-d5181fd64778 ◆TSMC TSMCは3nmプロセスルールの半導体量産化に成功しており、記事作成時点ではAppleに対して3nmチップを出荷しています。TSMCはIntelのチップの製造委託も請け負っており、3nmチップの製造も2023年中にTSMCに委託されると見込まれていたのですが、2023年9月には「Intelの設計の遅れから、2023年中に3nmチップの製造を発注するのは困難」と報じられました。このため、2023年中に市場に出回るTSMCの3nmチップはAppleがiPhone 15 ProやiPhone 15 Pro Maxに搭載したSoC「A17 Pro」やMac向けのSoC「M3」シリーズのみになると 目されています 。 Appleが2023年内は「TSMCに3nmチップを製造してもらう唯一のメーカー」になる可能性 - GIGAZINE

