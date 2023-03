Intelが業界最先端を狙うプロセスルール「Intel 20A」「Intel 18A」の開発を完了

by Jernej Furman Intelが自社製品やIntel Foundry Services部門の顧客向けチップの製造に使われる予定のIntel 20AおよびIntel 18Aの開発を完了したと報じられています。Intel 18Aは2025年以降採用とされていましたが、開発が順調だったことから2024年後半に前倒しになるとのことです。 英特爾強碰台積電 傳2奈米研發突破 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報 https://money.udn.com/money/story/5612/7009627?s=31 Intel Completes Development of 1.8nm and 2nm Production Nodes | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/intel-completes-development-of-18a-20a-nodes プロセスルールとはチップ上の回路の幅や間隔を示すもので、より高度になればなるほど回路の幅や間隔が小さくなります。プロセスルールが微細になるほど同じ面積上に搭載できるトランジスタ数が上がり電力効率や歩留り率も向上するため、各半導体製造企業がプロセスルールの微細化を目指して開発を重ねています。

